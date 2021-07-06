В Кургане из-за аварийного водопровода закрывают очередную улицу

В Кургане до 14 июля для движения транспорта будет закрыта улица Войкова. Как сообщает 6 июля ресурсоснабжающая компания «Водный Союз», на участке улицы будут проводиться аварийные работы на сетях водопровода.

Перекрыт будет участок ул. Войкова на участке от жилого дома №21 до ул. К.Мяготина. Работы начнутся 7 июля, закончить «Водный Союз» планирует к вечеру 7 июля.

С начала лета в областной столице из-за работ «Водного Союза» также перекрыли улицу Ленина (на перекрестке улиц Ленина и К.Мяготина). До 5 августа из-за аварийного участка водопровода в микрорайоне Северном закрыто движение сразу на пяти улицах: Комиссаров (от ул. Плеханова до ул. Мечникова); Плеханова (от ул. Комиссаров до ул. Молодежи); Молодежи (от ул. Плеханова до р. Черная); Мечникова (от дома № 1 до дома № 19); пер. Молодежи (от ул. Молодежи до ул. Комиссаров).

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 05.07.21

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