В Кургане разворачивают дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

В Кургане после недолгого перерыва возобновили работу дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Они развернуты в торговых центра областной столицы. Как сообщила 6 июля заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина, часы работы пунктов увеличились.

Как сообщал «Новый День», несколько дней назад пункты вакцинации в ТЦ «ГиперСити» и «Стрекоза» временно закрылись. Сейчас они опять работают и открылась новая точка вакцинации – в ТЦ «Воробьевы горы». Как заверила Кокорина, проблем с дозами в регионе нет.

«За весь период в регион поступило 184 тысячи доз вакцины. В том числе в минувшие выходные – 27,9 тыс. доз. На этой неделе ожидаем еще 13 тыс. доз. Сейчас перебоев с поставками вакцины нет. Работает запись на вакцинацию, в том числе через портал Государственных услуг – это наиболее удобный способ. После вакцинации через портал Госуслуг можно получить сертификат с QR-кодом. В Курганской области подлежит вакцинации 385 тысяч человек – это 60% от взрослого населения. На 6 июля первую дозу вакцины получили 156 тысяч человек», – отметила Лариса Кокорина.

В Курганской области, как и почти во всех регионах страны, с июля наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. В Зауралье суточный прирост еще в июне фиксировался на уровне 30 случаев, на сегодняшний день этот показатель почти утроился. По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 6 июля выявлено 87 новых случаев коронавируса.

Курган, Дарья Котова

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