В Курганской области тушат несколько лесных пожаров

В Курганской области 7 июля тушили 11 лесных пожаров, больше половины уже локализованы. Самая сложная ситуация сложилась в Варгашинском и Кетовском районах.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области, угрозы населенным пунктам нет. Сейчас с огнем борются более 200 человек, включая волонтеров.

По данным «Нового Дня», общая площадь пожара превышает 400 га. Сложная ситуация вызвана неблагоприятными погодными условиями. По данным управления МЧС Курганской области, в большинстве районов сегодня сохраняется 4 класс пожарной опасности. «Прогнозируется дальнейшее снижение влагозапасов в слое почвы, наиболее подвержены Белозерский район и Макушинский, Петуховский, Шумихинский муниципальные округа», – уточняют в оперативном ведомстве.

С весны в Зауралье произошло 554 лесных пожара. Пострадало более 20 тыс.га. лесного фонда. Более 70 % инцидентов произошли по вине людей и несоблюдения правил пожарной безопасности.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 06.07.21

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