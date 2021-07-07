В Зауралье продолжает расти число суточных заражений Covid-19

В Курганской области продолжает увеличиваться число коронавирусных диагнозов. По данным на 7 июля выявлено 94 новых случая.

По данным оперативного штаба, почти треть из числа вновь заболевших – жители Кургана. В областной столице к 7 июля подтвердился 31 новый случай Covid-19. Остальные случаи зафиксированы в Белозерском, Катайском, Кетовском, Петуховском, Целинном, Шадринском, Юргамышском районах, Куртамышском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

За весь период, что длится пандемия новой коронавирусной инфекции, в Зауралье было выявлено более 23 тысяч заболевших. Буквально за несколько дней – с начала июля, ежесуточный прирост инфицированных практически утроился.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.07.21

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