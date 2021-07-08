Курганские эксперты обсуждают инициативу по регулированию «ленты рекомендаций» в Сети

В Курганской области эксперты обсудили инициативу, которую поддержали в Госдуме – регулирование работы рекомендательных сервисов. Речь идёт об алгоритмах, которые формируют ленту новостей пользователей, предлагают им фильмы, товары в магазинах, рекламу и тому подобное. Такие сервисы есть, например, «ВКонтакте», в «Яндексе», в «Тик-Токе». При этом «ВКонтакте» сделал кнопку отключения рекомендаций и создания ленты в хронологическом порядке.

Авторы инициативы предлагают ввести в закон «Об информации» понятие «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса». Регулировать предлагается площадки, у которых более 100 тыс. пользователей в сутки и обрабатываются данные более 500 тыс. пользователей из России.

Аргументируя необходимость такого регулирования, авторы указывают на принудительное формирование у пользователя определённой картины мира.

По мнению директора коммуникационной компании в Курганской области «БункерМедиа» Евгения Катайцева, власти должны взвешенно подходить к регулированию работы в цифровом пространстве, поскольку излишнее регулирование может негативно сказаться на рекламном рынке и цифровой экономике.

«Очевидно, что пользователь будет рад, что ему перестанут что-либо навязывать и рекомендовать. С этой точки зрения законодатели на стороне своих граждан. С другой же стороны, есть продавцы и рекламодатели, которые заинтересованы в рекомендациях. Если мы хотим развивать цифровую экономику, то надо учитывать интересы бизнеса», – отметил он.

Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов полагает, что у пользователя должна быть возможность отключать рекомендаций.

«Пользователь однозначно вправе выбирать тот контент, который ему хочется смотреть, и отключать по своему желанию сервисы, которые навязывают ему ненужные услуги или информацию! Если же смотреть глубже, то подобные рекомендательные сервисы могут являться инструментом манипулирования общественным мнением, а это уже несёт потенциальную угрозу. Так что регламентирование их работы я считаю более чем оправданным»,– отметил спикер.

Курган, Наталья Ефремова

Курган. Другие новости 07.07.21

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