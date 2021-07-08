В Зауралье пожилого мужчину засосало в колодец

Спасатели управления МЧС по Курганской области спасли пожилого мужчину, который пытался почистить колодец на даче. Во время работы его засосало.

«Дежурная смена, прибывшая на место происшествия, увидела на дне семиметрового колодца дедушку, находящегося в полуобморочном состоянии», – сообщили в оперативном ведомстве.

Пострадавшего доставали из колодца с помощью специального оборудования. «Он находился в сознании, но получил сильное переохлаждение», – добавили спасатели. В СНТ «Лодия», где все и произошло 7 июля, пришлось вызвать скорую помощь.

Курган, Дарья Котова

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