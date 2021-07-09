Новый мэр Кургана Ситникова рассказала, что любит произведения Булгакова и не подпинывает подчинённых

Новый мэр Кургана Елена Ситникова дала первое интервью после вступления в должность. Во влоге, который делает пресс-служба правительства области, она рассказала, что команду администрации не надо пинать и что первая задача сейчас – это подготовка города к зиме.

«Многие (из сотрудников администрации города – прим.ред.) работают не одно десятилетие. И говорить о том, что где-то приходится их подпинывать – нет. Все прекрасно знают свою работу, свои направления работы. У нас есть общее решение вопросов, общее понимание. Но нет такого, что кого-то приходится пинать», – сказала глава.

На вопрос, каково же быть первой женщиной-мэром Кургана, Елена Ситникова ответила, что это очень большая ответственность. Она также призналась, что её уже «не потряхивает» от объёма задач и ответственности – так как она на муниципальной службе она уже давно и работа ей знакома.

«Самый животрепещущий вопрос – это подготовка города к зиме. <…> Второй вопрос – это продолжение благоустройства города», – уточнила Елена Ситникова на вопрос о том, какие задачи сейчас стоят перед ней.

По словам градоначальника, на работе она находится с 7 утра.

Также в ходе беседы мэр рассказала, что очень любит читать, но теперь на это почти не остаётся времени. «Я по первому образованию учитель русского языка и литературы. И когда-то я читала очень много. <…> Но в последнее время не получается», – отметила она. И добавила, что любит произведения Михаила Булгакова.

Главу Кургана выбрали на заседании городской думы 8 июля 2021 года. Причём после повторного голосования. Сначала голоса распределились почти поровну между двумя кандидатами – вместе с Еленой Ситников на пост главы претендовал Роман Сергеечев, депутат гордумы. Ни одному кандидату не хватило голосов для победы. После повторного голосования победу одержала г-жа Ситникова.

Прежний мэр города Андрей Потапов ушёл в отставку в мае 2021 года. В качестве причины его ухода называлось состояние здоровья и огромная интенсивность и объёмы работы на посту мэра Кургана.

Курган, Наталья Ефремова

Курган. Другие новости 08.07.21

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