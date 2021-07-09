Курганцев попросили временно не купаться в районе городского пляжа «Бабьи пески»

Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области просит жителей Кургана воздержаться от купания в реке Тобол в районе пляжа «Бабьи пески». Пробы показали, что вода не соответствует нормам.

«Исследования воды проводятся регулярно во всех официально разрешённых местах для купания. Результат проб воды, взятый накануне, будет известен через 10 дней. До его получения купание на реке Тобол в районе ЦПКиО не рекомендуется. В случае заглатывания такой воды у человека могут быть отравление, тошнота, рвота, другие нарушения здоровья», – сообщается на сайте городской администрации.

Со ссылкой на специалистов Центра гигиены в мэрии уточняют, что временный запрет на купание связан с природным явлением, а не из-за каких-либо загрязнений и сливов.

На городском пляже будут установлены предупреждающие аншлаги. Искупаться в жару можно будет на бульваре Солнечном и на Голубых озёрах, где пробы воды оказались в норме.

Курган, Дарья Котова

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