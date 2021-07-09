Из правительства Курганской области ушел «эксперт по областной столице»

Правительство Курганской области в пятницу, 9 июля, покинул Андрей Жижин – экс-первый заместитель главы Кургана и до сегодняшнего дня – эксперт по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата губернатора области.

Как сообщил «Новому Дню» источник, близкий к самому Жижину, это давно запланированное увольнение. И, получив весной должность в региональном правительстве, Жижин в новом статусе планировал подстраховывать мэрию Кургана ровно до того момента, пока не состоятся выборы нового главы города. «Вчера Елена Ситникова официально стала мэром Кургана, после чего Жижин покинул свой пост. Он выполнил свою задачу и свою обещание – поддержал город в переходный период», – сообщил наш инсайдер.

Как сообщал «Новый День», Андрей Жижин уволился из мэрии Кургана в марте текущего года. Следом свой пост добровольно покинул глава города Андрей Потапов. С мая врио главы областной столицы была Елена Ситникова, которая 8 июля официально вступила в должность.

Курган, Дарья Котова

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