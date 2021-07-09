Уровень заболеваемости коронавирусом в Курганской области приближается к показателям второй волны

В Курганской области по состоянию на 9 июля выявлено 105 новых случаев коронавируса. Таких показателей в регионе не было со времен второй волны пандемии Covid-19.

Как сообщает оперативный штаб Зауралья, в Кургане диагноз подтвердился у 31 человека. Остальные случаи выявлены в Шадринске, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском, Куртамышском, Лебяжьевском, Шатровском и Макушинском муниципальных округах.

С начала пандемии число заболевших увеличилось до 23,2 тысяч. Как сообщал «Новый День», в промежуток между второй и третей волной коронавируса в регионе ежедневно выявлялось порядка 30-40 новых случаев инфекции. В осенний пик пандемии суточный прирост составлял более 100 случаев.

Курган, Дарья Котова

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