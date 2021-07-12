Как по расписанию: количество заболевших Covid-19 в Курганской области растет ежедневно

К 12 июля в Курганской области выявлено 112 новых случаев коронавируса. Количество инфицированных увеличивается ежедневно. И если в минувшую субботу было 108 вновь заболевших, то к воскресенью выявлено 110 новых случаев.

География распространения новой коронавирусной инфекции также остается в Зауралье внушительной. В 14-ти территориях выявлены вновь инфицированные. Это Курган, Шадринск, Альменевский, Белозерский, Варгашинский, Далматовский, Кетовский, Мишкинский, Мокроусовский, Притобольный, Сафакулевский, Шадринский районы, Куртамышскуий и Петуховский муниципальные округа.

С начала пандемии в Курганской области было выявлено более 23,5 тыс. случаев коронавируса.

Региональные власти сейчас разворачивают ковидные госпитали, привлекают медиков из других регионов. В том числе, прибыли реаниматологи из Федерального центра травматологии.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 09.07.21

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