В Кургане почти на сутки отключат холодную воду

В Кургане с 14 по 15 июля без холодной воды останутся почти 40 многоквартирных домов. Как сообщает ресурсоснабжающая компания «Водный Союз», на ул. М. Горького, 170 будут проводиться работы на сетях водопровода.

Запланировано, что ремонтная бригада приступит к работе 14 июля. Восстановить водоснабжение планируется к 12 часам 15 июля. В зону отключения попадают улицы К. Маркса, Блюхера, Орлова, Кравченко, Урицкого, М. Горького, Савельева.

Больше всего жилых домов, где сутки не будет воды, расположены на ул. К.Маркса (84 (школа №48), 86, 86А, 90, 96, 117, 123, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143А, 145, 145А) и М. Горького (149, 150, 151, 155, 156, 157, 158, 160).

Курган, Дарья Котова

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