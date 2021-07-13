В Зауралье мужчина пытался расстрелять односельчанина днем на улице

В Курганской области задержан мужчина 1963 года рождения, который пытался расстрелять из гладкоствольного ружья земляка.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, попытка убийства была совершена в Частоозерском районе 9 июля. Нападавший был пьян и пытался выяснить отношения с 47-летним отдносельчанином. «Подозреваемый взял из дома гладкоствольное ружье с патронами, подошел к стоящему автомобилю, за рулем которого находился потерпевший, и на почве произошедшего конфликта произвел прицельный выстрел в последнего», – уточнили в региональном Следкоме.

Потерпевший успел среагировать и не пострадал. Стрелок был задержан. Ему предъявлено обвинение по ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемый вину свою признал.

Курган, Частоозерский район, Дарья Котова

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