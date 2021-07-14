«Необратимые повреждения сельхозкультур»: в одном из районов Зауралья введен режим ЧС

В Куртамышском районе Курганской области из-за долгой засухи введен режим чрезвычайной ситуации природного характера в сельскохозяйственной отрасли. Об этом в среду, 14 июля, сообщается в официальной группе районной администрации в социальной сети во «ВКонтакте».

Решение о введении режима ЧС принял глава Куртамышского района Андрей Гвоздев. Уточняется, что режим вводится из-за неблагоприятных погодных условий в июне-июле. «Что привело к угнетению и необратимым повреждениям сельскохозяйственных культур», – рбъяснили в администрации Куртамышского района.

С начала лета в Курганской области установилась жаркая погода. В сельскохозяйственном Куртамышском районе из-за нехватки осадков почва просохла более чем на 20 см.

Курган, Куртамыш, Дарья Котова

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