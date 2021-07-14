В Курганской области за сутки опять выявили более 100 новых случаев коронавируса

В Курганской области суточный прирост по коронавирусу не сбавляет темпы с начала июля. По состоянию на 14 июля выявлено 117 вновь заболевших Covid-19. Всего с начала пандемии в Зауралье было поставлено 23 тыс. 788 коронавирусных диагнозов.

По данным оперативного штаба региона, из 117 человек 44 – жители Кургана. Остальные случаи выявлены в Шадринске, в Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Частоозерском, Шадринском, Щучанском районах, Макушинском, Куртамышском, Лебяжьевском, Петуховском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах.

И если еще пару дней назад коронавирус фиксировался в 14-ти территориях региона, то сегодня инфицированные выявлены в 20-ти муниципалитетах.

Курган, Дарья Котова

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