Курганские медики объяснили причину огромной очереди в одном из пунктов вакцинации

Жители Кургана в среду, 14 июля, сообщили о проблемах, которые возникли в одном из пунктов вакцинации от коронавируса, расположенного по адресу: ул. Кравченко, 53.

В социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых запечатлена огромная очередь. «Вот такая очередь выстроилась на прививку. С 1 до 3 этажа», – сообщалось в посте в группе «Реальный Курган» во «ВКонтакте». В департаменте здравоохранения Курганской области причину временного сбоя объяснили тем, что на ремонт закрылась поликлиника №2 (ул. Гагарина, 7).

«С этим связано изменение схемы и места приёма пациентов, которые ранее обслуживались в данном филиале, в том числе это касается и граждан, которые проходят вакцинацию от коронавируса. Всех граждан, которые должны получить вакцину, сегодня принимали в отделении по адресу: ул. Кравченко, д. 53.», – сообщили в ведомстве.

Из-за того, что пункт вакцинации на ул. Кравченко, 53 сегодня работал еще и за поликлинику, избежать наплыва пациентов не удалось. «Поликлиника приносит извинения гражданам за эти неудобства. Уже принято решение о выделении дополнительного кабинета для вакцинации», – заверили в депздраве.

Курган, Дарья Котова

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