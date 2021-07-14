В Зауралье мотоциклист пытался проскочить перед поездом

В Курганской области 26-летний водитель мотоцикла пытался проскочить через железнодорожный переезд у деревни Рождественка, но попал под поезд.

Как сообщает ГИБДД Курганской области, авария произошла 13 июля вечером. Мотоциклист ехал в сторону Кургана, запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде его не остановил.

«В результате ДТП мотоциклист с травмами различной степени тяжести госпитализирован в районную больницу. Установлено, что молодой человек не имеет водительского удостоверения на право управления транспортом, мотоцикл на регистрационном учете в ГИБДД не состоит и полис ОСАГО отсутствует. Кроме этого, во время движения мотоциклист не использовал шлем», – уточнили в автоинспекции.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 14.07.21

Курганские медики объяснили причину огромной очереди в одном из пунктов вакцинации. / В Курганской области за сутки опять выявили более 100 новых случаев коронавируса. / «Необратимые повреждения сельхозкультур»: в одном из районов Зауралья введен режим ЧС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»