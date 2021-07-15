В Курганской области молодой водитель на иномарке сбил ребенка

В Шадринске на пешеходном переходе водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика. Ребенок ехал на самокате.

Как сообщает ГИБДД Курганской области, ДТП произошло вчера на ул. Свердлова у дома № 86. За рулем иномарки «Хонда» находился мужчина 2000 года рождения. Ребенок в момент аварии находился на пешеходном переходе. С места ДТП мальчика госпитализировали в больницу с травмами.

За последние два месяца в Зауралье произошло несколько подобных ДТП, когда детей сбивали на «зебре». Так, в мае в Кургане на ул.Карбышева в ДТП пострадал ребенок 2011 года рождения. Его сбил пассажирский «ПАЗик». На регулируемом пешеходном переходе водитель автобуса выехал на красный сигнал светофора и сбил ребенка, который переходил дорогу по правилам – светофор горел зеленым. В июне водитель иномарки также в Кургане сбила брата и сестру. Пятилетняя девочка гуляла с семилетним братом. «При переходе проезжей части девочка вырвалась и побежала по нерегулируемому пешеходному переходу. За ней побежал старший брат», – уточнили автоинспекторы. За рулем иномарки находилась молодая женщина, она ехала в сторону проспекта Машиностроителей.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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