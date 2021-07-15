В Курганской области некоторых сотрудников рекомендовали перевести на удаленку

Оперативный штаб Курганской области рекомендовал работодателям отправить на дистанционную работу беременных. Такое решение принято из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Решение оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции действует с четверга – 15 июля. И с этой даты женщины по согласованию с работодателем могут оставаться дома и работать удаленно.

Разрешить будущим мамам работать не в офисе оперштаб рекомендует руководителям бюджетных, государственных, муниципальных учреждений, а также коммерческих предприятий (в том числе ИП). «Решение продиктовано тем, что для будущих мам крайне важно в период вынашивания малыша оставаться здоровыми и не болеть. Не секрет, что даже простое ОРВИ может негативно сказаться на здоровье и состоянии плода. Поэтому мы рекомендуем отпустить беременных женщина на дистант, если это возможно. То есть окончательное решение будет принимать работодатель», – прокомментировала и.о. директора департамента здравоохранения Елена Островских.

Уровень заболеваемости коронавирусом в четверг, 15 июля, побил очередной антирекорд. За сутки прибавилось 120 вновь инфицированных. С начала пандемии ы Зауралье было поставлено почти 24 тыс. диагнозов Covid-19.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 15.07.21

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