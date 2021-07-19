В Зауралье админа нескольких пабликов оштрафовали за фейки про прививки и Covid-19

В Шадринском районе на 30 тыс. рублей оштрафован мужчина 1980 года рождения, распространявший фейковые новости о последствиях прививки от коронавируса. Нарушитель вёл сетку популярных пабликов, в которых и размещались фейковые посты.

После того, как факт распространения недостоверной информации был выявлен, сотрудники полиции связались с админом. «Полицейским свой поступок он объяснил тем, что тема иммунизации населения сейчас очень популярна и набирает в соцсетях большое количество просмотров и комментариев. О последствиях своего стремления набрать как можно больше «лайков» мужчина не задумывался, о чем сейчас раскаивается», – сообщили 19 июля в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Действия мужчины стали поводом для возбуждения дела об административном правонарушении. За распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений суд назначил виновному штраф в размере 30 тыс. рублей.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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