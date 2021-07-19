В Курганской области вакцинацию от коронавируса завершили 115 тысяч человек

В Курганской области первый этап вакцинации от Covid-19 по состоянию на 19 июля прошли 159 тыс. человек. Обе дозы поставили 115 тыс. человек, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Регион с момента старта прививочной кампании получил около 180 тыс. доз. В Кургане пункты вакцинации работают не только в медучреждениях, но и в торговых центрах, в офисах МФЦ. Так, в ТЦ «Пушкинский» и Доме быта пункты вакцинации работают ежедневно с 12:00 до 20:00 часов. В торговых центрах «ГиперСити» и «Стрекоза» – с 12:00 до 19:00 часов. В МФЦ Кургана по ул. Куйбышева 144, ст. 41 пункт вакцинации работает в будни с 9:00 до 18:00 часов, в ТЦ «Воробьёвы горы» – с 12:00 до 19:30 часов, напомнили 19 июля напомнили в администрации Кургана.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.07.21

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