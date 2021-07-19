В Курганской области водитель вместе с машиной утонул в реке

В Курганской области мужчина 1972 года рождения на машине слетел с моста в реку Каменка. Выбраться из воды он не смог.

Как сообщает ГИБДД Курганской области, трагедия произошла ночью в минувшее воскресенье. Мужчина ночью ехал на машине ВАЗ по ул. Набережная в деревне Карандашово Шумихинского района и улетел в воду. «В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина погиб», – уточнили в ГИБДД Курганской области.

Погибший был лишен водительских прав. Проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины ДТП уточняются.

Курган, Шумихинский район, Дарья Котова

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