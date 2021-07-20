Курганские власти потратили полмиллиарда рублей на «сельскую ипотеку»

В Курганской области по программе «Сельская ипотека» выдали кредитов на сумму 500 млн. рублей. Деньги на улучшение жилищных условий получили 400 семей. Об этом 20 июля сообщил глава регионального департамента АПК Рустам Камалетдинов.

В Зауралье льготные кредиты под 3% годовых на строительство дома начали выдавать весной 2020 года. Заемщик взамен обязуется построить дом на собственной и на арендованной земле в сельской местности. При этом первоначальный взнос по ипотеке снижен для заемщиков до 10 процентов.

Как напомнил г-н Камалетдинов, кредит под 3% годовых выдают те банки, которым регион компенсирует недополученные доходы. «Сельская ипотека позволяет улучшить качество жизни сельских жителей, с другой стороны она дает импульс развитию сельских территорий, способствуя привлечению квалифицированных специалистов», – отметил Рустам Камалетдинов.

«Новый День» сообщал, что «Сельская ипотека» – это только один из социальных проектов курганского правительства. По еще одному региональному проекту – «Русская мечта (ранее – «Курганская область зовет!») можно получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство или под личное подсобное хозяйство. С момент запуска программы предложением воспользовались 64 заявителя. Кроме того, предусмотрены субсидии на строительство жилья до 500 тысяч рублей. Как уточнили в региональном правительстве, в 2021 году на эти цели выдано 20,75 млн рублей.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.07.21

В избирком Зауралья с документами пришли еще два кандидата в Госдуму. / В Курганской области водитель вместе с машиной утонул в реке. / В Курганской области вакцинацию от коронавируса завершили 115 тысяч человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»