В Кургане масштабное отключение холодной воды: Арбинку на сутки выведут из строя

В Кургане ресурсоснабжающая компания «Водный Союз» заранее предупредила о масштабном отключении холодной воды. 31 июля на сутки будет остановлена работа очистных сооружений «Арбинка». В «Водном Союзе» уточнили, что за 24 часа компания планирует присоединить к системе отремонтированный участок магистрального водовода протяженностью 715 метров.

На время проведения работ водоснабжение будет полностью отключено в Кургане, а также в пос. Юргамыш, с. Кетово, в микрорайонах Увал, Черемухово и Тополя. Отключение водоснабжения 31 июля не коснется микрорайонов «варгашинского» направления: Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.

К полуночи 31 июля система водоснабжения должна быть запущена, а стабилизировать давление в сети микрорайонов Путейский, Рябково, Карчевская роща, ст. Галкино, на ул. 2-Часовая, ул. Дзержинского, ул. Автозаводская ремонтники обещают к 12-00 часам 1 августа.

Коммунальщики также заранее предупредили, что после восстановления водоснабжения в течение дня, 1 августа, для промывки системы будет подана вода с повышенным содержанием хлора. Также после запуска системы пробы воды (на соответствие нормам и требованиям СанПиН) будут отбираться на 16-ти контрольных точках.

Генеральный директор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников обратился к жителям Кургана с просьбой потерпеть неудобства, так как отключить «Арбинку» – это производственная необходимость. «В конце прошлого года мы капитально отремонтировали ветхий участок водопровода, идущего непосредственно от очистных сооружений водопровода в город, но ввести его в работу не смогли, так как для этого требуется остановка сооружений. Сейчас эти работы будут проведены», – прокомментировал Овсянников. Он также добавил, что 31 июля при проведении работ будут задействованы более 150 человек.

Курган, Дарья Котова

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