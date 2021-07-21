В Курганской области коронавирус выявлен уже более чем в 20 муниципалитетах

В Курганской области удвоилось число территорий, где за последние сутки были выявлены случаи коронавируса.

Как сообщает оперативный штаб региона, по состоянию на 21 июля было поставлено 122 диагноза Covid-19. Инфицированные есть в Кургане, Шадринске, в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном образовании.

По состоянию на 20 июля суточный прирост был зафиксирован в 10 муниципалитетах. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 24 тыс. 628 человек.

Курган, Дарья Котова

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