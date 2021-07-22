МЧС: на Курганскую область надвигается шторм

В Курганской области с 22 по 24 июля ожидается ухудшение погоды. Как сообщает региональное управление МЧС, ожидаются грозы и град.

В курганском Центре по гидрометеорологии уточняют, что возможно также усиление ветра. В четверг, 22 июля, грозы и ветер до 14 метров в секунду ожидаются в Кургане и по всей области. При этом сохранится жаркая погода: +29…+31 градус.

Ветер начнет усиливаться с 23 июля. При грозе порывы могут достигать до 17 метров в секунду в пятницу, а в субботу при грозе прогнозируется шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

В оперативном ведомстве обратились к жителям региона с просьбой соблюдать осторожность.

Курган, Дарья Котова

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