В Зауралье фиксируется стабильный прирост по коронавирусу

В Курганской области за минувшие сутки число случаев Covid-19 выросло на 124, сообщает оперативный штаб региона 22 июля. По данным за 21 июля было 122 вновь инфицированных.
Почти треть заболевших – жители Кургана, где суточный прирост составил 42 новых случая. Остальные случаи зафиксированы в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Шатровском, Щучанском районах, Макушинском и Шумихинском м.о., Шадринске.
Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 24 тыс. 752 случая Covid-19. По данным федерального оперштаба, в России сегодня коронавирус подтвердился у 24 тыс. 471 человека. Темп прироста составил 0,41% (днем ранее – 0,39%).
Курган, Дарья Котова
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