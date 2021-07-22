Губернатор Шумков попросил сделать больше сельхозрынков и раскритиковал муниципалов

Губернатор Вадим Шумков на очередном заседании президиума правительства региона попросил ускорить темпы исполнения его поручений. Он остался недоволен докладами коллег о проделанной работе по двум направлениям: создание сельхозрынков и распределение субсидий аграриям и фермерам. Кроме того, глава региона очень жёстко сделал замечание муниципальным служащим за то, что они перекладывают ответственность на региональные власти. Этот же тезис он повторил и в своём посте в «Вконтакте».

По словам Шумкова, темпы выдачи субсидий сельхозпроизводителей недостаточны. «Общий лимит поддержки фермеров в этом году – 1 млрд. 214 млн. рублей, из которых 550 млн – это областной бюджет. Сюда входят несколько направлений: и растениеводство, и животноводство, и производство молока. Плюс ещё несколько сотен миллионов по программам модернизации оборудования, в том числе для предприятий АПК. Субсидии мы выдаём и на обновлении материально-технической базы производителей, и на закупку семян и животных. Это помогает аграриям модернизировать и диверсифицировать производство, и в том числе легче переносить непрогнозируемые явления, такие как засушливое лето», – отметил глава региона, которого цитирует его пресс-служба.

Также он отметил, что в Кургане недостаточно мест, где можно купить продукцию местных фермеров. Этой работой должен был заниматься департамент экономического развития Курганской области и администрация города с 2019 года. Однако за два года в столице региона количество ярмарок выросло незначительно. Вадим Шумков поручил мэрии города и сотрудникам правительства заняться организацией нестационарной торговли на площадках возле торговых центров – это было бы удобно для покупателей. Он также отметил, что цены на местные овощи, молоко, сыры и мясную продукцию не должны быть выше цен на аналогичные товары в магазинах.

Кроме того, на заседании президиума губернатор попросил муниципальных служащих самим нести ответственность за работы, по которым они являются муниципальными заказчиками. Вадим Шумков отметил, что в последнее время часто слышит оправдания от руководителей, которые не смогли должным образом проконтролировать стройки и ремонты, о том, что задача поступила им свыше, а значит, они не несут ответственность за результат.

«Коллеги из правительства Курганской области подключаются к решению сложных, финансовоёмких и трудоёмких вопросов муниципального значения. Это часто делается ещё и потому, что, к сожалению, есть вопросы, где компетенции муниципальных заказчиков недостаточны. А желание по-прежнему «сидеть в коробочке», не работая, у кого-то превалирует. Мы в одной команде. Но это не значит, что сотрудники муниципалитетов должны полностью переложить всю работу на коллег из областных органов власти. Или, что ещё хуже, говорить, что поручение им давно свыше, поэтому и отвечать за результат они не могут. В том числе по качеству работ в части исполнения своих же полномочий, за которое они получают зарплату. К моему удивлению, такие примеры есть. Это недопустимо», – отметил губернатор.

Курган, Наталья Ефремова

Курган. Другие новости 22.07.21

В Зауралье фиксируется стабильный прирост по коронавирусу. / Думу Кургана покинул депутат, который хотел стать мэром города. / МЧС: на Курганскую область надвигается шторм. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»