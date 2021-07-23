В Зауралье за стуки коронавирусом заболели 125 человек

В Курганской области по состоянию на 23 июля лабораторно подтверждено 125 новых диагнозов Covid-19.

Как сообщает оперативный штаб Курганской области, в Кургане инфекция подтвердилась у 43 человек. Остальные заболевшие проживают в 18-ти муниципалитетах. Это Шадринск, Белозерский, Варгашинский, Далматовский, Звериноголовский, Кетовский, Куртамышский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Сафакулевский, Целинный, Частоозерский, Шадринский, Шатровский, Щучанский районы, Макушинский и Шумихинский муниципальные округа.

С начала пандемии в Курганской области коронавирус подтверждался 24 тыс. 877 раз. В регионе продолжается прививочная кампания. Препаратом «Спутник V» полный цикл вакцинации прошли 145 тыс. человек.

Курган, Дарья Котова

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