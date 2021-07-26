В Кургане молодые люди устроили вечеринку в заброшенном доме: закончилось трагедией

В Кургане силовики выясняют обстоятельства гибели 23-летнего мужчины. В СУ СКР по Курганской области уточняют, что молодой человек погиб от кровопотери.

Как сообщает региональный Следком, трагедия произошла в заброшенном доме на ул. Пугачева. Компания молодых людей забралась туда, чтобы устроить вечеринку. Двое товарищей поссорились. И 24-летний житель Кургана нанес ножевое ранение 23-летнему знаомому. «Нанес потерпевшему ножевое ранение в область бедра, повредив артерию. Спустя некоторое время мужчина скончался на месте происшествия в результате возникшей обильной кровопотери», – уточнили в СУ СКР по Курганской области.

Убийство произошло еще 16 июля, накануне силовики сообщили, что подозреваемым стал 24-летний житель Кургана. Уголовное дело возбуждено по ст. 111УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«В настоящее время по уголовному делу следователем проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – резюмировали в Следкоме.

Курган, Дарья Котова

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