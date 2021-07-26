Мэр города Щучье Дорошенко рассказал, как взял больную собаку с улицы

Мэр города Щучье в Курганской области Юрий Дорошенко приютил бездомную собаку. Он прислал рассказ о животном в паблик правительства Курганской области в рамках проекта «Четвероногие истории». Проект собирает истории жителей области, которые взяли собак или кошек из приюта или подобрали на улице.

О собаке, которую потом назвали Антоном, Юрий Дорошенко узнал от жителей города, которые пожаловались на странного пса. Собака бродила в городе с пеной у рта и бросалась на людей. Животное подобрали, отвели к ветеринару. Как выяснилось, собака болеет эпилепсией. Эту историю рассказывал и ЦУР Курганской области. Юрий Дорошенко познакомился с животным на передержке, куда пёс попал после ветеринара. Оставить на улице щенка глава уже не смог – пса взяли в семью.

«У него было сильное обезвоживание и следы жестокого избиения неизвестным «человеком». <…> И вот через десять дней наш Антон приехал домой. Он очаровательный пёс, игривый, ласковый и жизнерадостный. Все члены нашей семьи его сразу очень полюбили, каждый стремился угостить его чем-то вкусным, обнять и приласкать. Спустя несколько дней мы поняли, что Антон особенный. От переизбытка эмоций у него случаются приступы эпилепсии. Да, у собак тоже встречается такое заболевание. Многие скажут, что он больной. Нет, он особенный! В ближайшее время ему подберут лекарства, чтобы снизить частоту приступов. Помимо этого, у него проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Как нам сказали специалисты, либо от недостатка витаминов, либо от тяжелой травмы в детстве. Этим и объясняется его странная походка», – написал глава города.

В рамках проекта «Четвероногие истории» свои рассказы о животных прислали 14 жителей Курганской области.

Щучье, Наталья Ефремова

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