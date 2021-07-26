В Курганской области впервые за месяц немного улучшилась ситуация по Covid-19

В Курганской области по состоянию на 26 июля лабораторно подтверждено 123 новых случая коронавируса. Это всего на один случай меньше, чем за вчерашний день, но впервые с начала июля медики зафиксировали снижение уровня заболеваемости. Сократилось и число территорий, в которых были выявлены инфицированные.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане суточный прирост по-прежнему составляет порядка 40 новых случаев Covid-19. За минувшие сутки в областной стлице было выявлено плюс 43 заболевших. Остальные случаи зафиксированы в Шадринске, в Альменевском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Шадринском, Юргамышском районах.

Общее число инфицированных увеличилось до 25 тыс. 250. Именно столько коронавирусных диагнозов было поставлено в регионе с начала пандемии.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 26.07.21

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