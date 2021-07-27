«ЮТэйр» продолжает сокращать расписание авиарейсов в Кургане

Авиакомпания «ЮТэйр», сократившая количество рейсов Москва-Курган-Москва в июне, скорректировала расписание на август. Авиаторы опять решили отказаться от ежедневных полетов и оставляют вылеты только четыре раза в неделю.

Как сообщается на сайте курганского аэропорта, с 1 по 31 августа утренний рейс из Кургана в Москву с вылетом в 06 часов утра будет выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Ночной рейс с вылетом в 01-00 часов из московского аэропорта «Внуково» до конца августа будет также выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. С 1 сентября «ЮТэйр», судя по расписанию, планирует возобновить ежедневные полеты по маршруту Москва-Курган-Москва.

Пока улететь утром в Москву и вернуться ночным рейсом из столицы в Курган можно только бортом авиакомпании «Победа». Напомним, что помимо московских рейсов аэропорт Кургана обслуживает еще два рейса – в Сочи и Симферополь.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 27.07.21

Новый план властей: нужно вакцинировать 80% населения для остановки эпидемии Covid-19. / Курганские власти прокомментировали информацию о массовом отключении горячей воды. / В Курганской области впервые за месяц немного улучшилась ситуация по Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»