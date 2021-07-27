В Зауралье медика поймали на проведении фиктивной вакцинации

В Шумихинском районе Курганской области врач стал фигурантом уголовного дела: он оформил пациенту фиктивный сертификат вакцинации от коронавируса.

Как сообщает 27 июля пресс-служба УМВД по Курганской области, еще в мае текущего года к медику обратился местный житель, который не хотел ставить прививку, но хотел получить прививочный сертификат. «За денежное вознаграждение врач внес заведомо ложные сведения об иммунизации гражданина в соответствующие медицинские документы, на основании которых был оформлен сертификат профилактической прививки от COVID-19», – сообщили в региональном полицейском главке.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Из-за липового сертификата медицинский работник не только сломал свою карьеру, но также он может провести в колонии год.

Шумихинский район, Курган, Дарья Котова

Шумихинский район, Курган. Другие новости 27.07.21

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