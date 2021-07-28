Пункты вакцинации Курганской области появились на картах Яндекса и Google

Все пункты вакцинации от коронавируса, работающие в Курганской области, теперь учтены онлайн сервисами Google.Карты и Яндекс.Карты. На картах указаны не только адреса пунктов, но и часы их работы, номера телефонов.

Как сообщили «Новому Дню» в Центре управления регионом Курганской области (далее – ЦУР), в Зауралье на текущий момент развернуты 82 стационарных пункта вакцинации. Плюс временные пункты, открытые в торговых центрах и офисах МФЦ Кургана.

Перенос адресов всех работающих в России пунктов вакцинации в карты поисковых сервисов Google и Яндекс – это проект Минздрава РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Также в работу включилась АНО «Диалог Регионы», которая отвечает за работу всех региональных ЦУР.

Составить и актуализировать перечень пунктов в нашей области помог Курганский ЦУР. «Данные по всей стране собраны специалистами Центров управления регионами (ЦУР). Совместно с региональными Минздравами были верифицированы все объекты, оказывающие услуги по вакцинации населения. В каждом регионе информация о мобильных пунктах вакцинации регулярно обновляется», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

В Курганской области полный курс вакцинации препаратом «Спутник V» прошли более 145 тыс. человек. Первый комплект вакцины получили почти 194 тыс. человек. Наше агентство сообщало, что ранее ЦУР Курганской области оптимизировал процесс записи жителей региона на вакцинацию по номеру 122, после чего число жалоб от зауральцев значительно сократилось.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 27.07.21

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