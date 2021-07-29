В Курганской области зафиксирован антирекорд по числу заболевших коронавирусом

В Курганской области сегодня зафиксировано самое большое число заболевших коронавирусом в июле. По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 29 июля лабораторно подтвержден 131 диагноз Covid-19.

Инфицированные выявлены в 19-ти территориях области. В Кургане плюс 43 заболевших. Остальные случаи выявлены в Шадринске, в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Сафакулевском, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах.

По выздоровлению за сутки были выписаны 126 человек. А общее число диагнозов, поставленных с начала пандемии, увеличилось до 25 тысяч 637.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 28.07.21

Якушев: чтобы человек между избирательным участком и дачей не выбрал дачу, надо работать с тройным напряжением. / Депутат думы Кургана, пытавшийся стать мэром, сдал мандат. / Губернатор Шумков предложил запретить тратить детские пособия на алкоголь и сигареты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»