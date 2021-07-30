В Курган с визитом прибыл федеральный министр

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков в пятницу, 30 июля, прибыл с рабочим визитом в Курганскую область.Как сообщили в пресс-службе курганского губернатора Вадима Шумкова, министр планирует посетить крупные образовательные площадки региона – Курганский государственный университет, IT-колледж и IT-институт. Также Фальков и глава региона проведут совещание по развитию научно-образовательных центров.

Как сообщал «Новый День», в Кургане в 2020 году был запущен процесс создания IT-колледжа и IT-института. Новые учебные заведения создаются на базе технологического колледжа и Курганского госуниверситета. Как ранее уточнял губернатор Вадим Шумков, общий объем вложений из всех источников составит порядка 150 млн рублей.

В вузе и ссузе для айтишников будут обучатся более 800 человек, но ежегодный набор студентов будет нарастать.

Курган, Дарья Котова

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