В Кургане молодая женщина выпала из машины прямо на ходу

В центре Кургана на ул. Ленина из двигающегося автомобиля выпала женщина 1985 года рождения. Как сообщили 30 июля в ГИБДД Курганской области, гражданка была нетрезвой.

Необычное ДТП произошло на ул. Ленина в районе дома №41 поздно вечером 29 июля. На какой машине и с кем ехала пострадавшая, пока неизвестно. Водитель с места происшествия скрылся. Саму женщину после такого «кульбита» увезли в Курганскую больницу скорой медицинской помощи.

Автоинспекторы просят очевидцев происшествия связаться с дежурной группой ГИБДД. Свидетели данного ДТП могут позвонить по телефону: 25-64-90.

Курган, Дарья Котова

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