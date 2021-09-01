Зауральцев с 1 сентября поздравили уральский полпред и курганский губернатор

С 1 сентября жителей Курганской области поздравили губернатор Вадим Шумков и уральский полпред Владимир Якушев.

Вадим Шумков отметил, что сегодня в Зауралье учебный год впервые начнется для почти 11 тысяч первоклассников. «Дорогие первоклассники, уверен, что мудрые и чуткие педагоги не только передадут вам знания по предметам школьной программы, но и помогут вырасти сильными и смелыми. Научат не пасовать перед трудностями, добиваться своих целей, по-настоящему дружить и относиться с теплотой и заботой к людям, которые вас окружают, к родному городу, селу, нашей большой и великой стране», – написал 1 сентября на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Вадим Шумков.

Всем ученикам Зауралья губернатор пожелал, чтобы школьные и студенческие годы запомнились им калейдоскопом ярких событий и интересных знакомств, дали «возможность получить крепкие знания, которые станут прочным фундаментом вашего успешного будущего». Педагогам автор поста посвятил не только поздравления. «Низкий поклон вам за ваш труд. Пусть новый учебный год будет продуктивным и щедрым на добрые события, благодарность от учеников и их родителей», – отметил глава региона.

Он напомнил, что к учебному году в области было отремонтировано большое количество школ, закуплено новое оборудование. «Масштабная кампания по приведению в порядок школ и учреждений профессионального образования обязательно будет продолжена. Мы с коллегами уже намечаем планы по капитальным ремонтам на следующий год», – добавил губернатор.

От региона подана заявка на ремонт 158 учебных заведений. «В этом году приступаем к строительству новой школы в Кургане. Будем строить школы в селе Боровлянка Притобольного района, селе Боровском Белозерского района, посёлке Красный Октябрь Каргапольского района. На 2022 год запланировано начало строительства школы в Шадринске», – написал Вадим Шумков.

Уральский полпред Владимир Якушев не только поздравил учеников, их родителей и педагогов, но также отметил, что уральские ученики «достойно представляют регионы УрФО на престижных конкурсах». В том числе по сложным дисциплинам – математика, физика, роботехнике. «Дорогие ребята, родители, педагоги! Пусть новый год будет насыщенным и интересным! Пусть он подарит новые открытия и достижения», – цитируют соцсети полпреда Якушева.

Курган, Дарья Котова

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