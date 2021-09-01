В Зауралье в суд передано дело педофила, который развращал малолетних детей в соцсетях

Следователи передали в суд дело 42-летнего жителя Мишкинского района – любителя рассматривать интимные фото несовершеннолетних девочек.

Как сообщает 1 сентября СУ СКР по Курганской области, в 2020 году мужчина начал переписку в социальной сети с малолетним ребенком. «И вынудил потерпевшую высылать ему ее фото интимного содержания», – уточнили в региональном Следкоме.

Интимную переписку обнаружили родители ребенка, которые и обратились в правоохранительные органы. Уголовное дело было возбуждено по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

«Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – резюмировали в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Мишкинский район, Дарья Котова

Курган, Мишкинский район. Другие новости 01.09.21

Зауральцев с 1 сентября поздравили уральский полпред и курганский губернатор. / Губернатор Шумков попросил единороссов и мэров «не жить от выборов до выборов». / В Зауралье ищут водителя, который скрылся с места смертельного ДТП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»