В Кургане из-за аварии скинули давление на водопроводе

В Кургане 1 сентября зафиксированы перебои с холодным водоснабжением. Как сообщили в ресурсоснабжающей компании «Водный Союз», произошла авария на магистральном водопроводе, идущем от очистных сооружений водопровода «Арбинка» и питающем весь город.

«Необходимо понизить давление в водопроводной сети. В микрорайонах Заозерный, Рябково, Восточный, Северный и центральной части города понижение давления уже началось. Это означает, что до верхних этажей многоквартирных домов вода может не доходить», – уточнили в «Водном Союзе».

Представители компании заверили, что сделают все возможное для быстрого устранения аварии. «Мы приносим извинения нашим абонентам за временные неудобства. Сотрудники компании уже приступили к работе и останутся на объекте до полного устранения аварийной ситуации», – прокомментировал главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов.

Курган, Дарья Котова

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