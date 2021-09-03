ДТП на курганской трассе: сгорел грузовик с горючим, два человека погибли

На трассе «Иртыш» в районе Мишкинского района Курганской области ночью 3 сентября произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки. Два человека погибли на месте аварии.

Как сообщает ГИБДД Курганской области, со стороны Челябинской области двигался тягач SCANIA с полуприцепом-цистерной под управлением водителя 1977 года рождения (житель Челябинска). Водитель не выдержал безопасную дистанция и столкнулся с иномаркой Toyota, а также еще одним тягачом.

«После столкновения произошло возгорание тягача с полуприцепом-цистерной. В полуприцепе-цистерне перевозилось горюче-смазочные материалы», – уточнили автоинспекторы.

В ДТП погибли два человека: челябинский водитель грузового автомобиля и водитель Toyota Estima – житель Кургана. Люди погибли до приезда скорой помощи.

Курган, Дарья Котова

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