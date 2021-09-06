Мэрия Кургана назначила дату осенней генеральной уборки города

В Кургане 13 сентября начнется серия субботников. Приборка города перед наступлением зимы продлится до 15 октября. Как сообщили в городской администрации 6 сентября, соответствующее постановление уже подписано.

Запланированы три общегородских субботника – 24,25 и 26 сентября.

«В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции все мероприятия по санитарной очистке территории Кургана, а также общегородской субботник пройдут с учетом рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором по Курганской области», – уточнили в мэрии Кургана.

Курган, Дарья Котова

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