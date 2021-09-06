Курганский губернатор Шумков пообещал снизить уровень госдолга региона

До конца года соотношение госдолга Курганской области к собственным доходам снизится до 66%. Об этом на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте» написал губернатор Вадим Шумков.

Он напомнил, насколько еще три года назад регион был закредитованным. «Три года назад госдолг региона составлял 93% к уровню собственных доходов. В прошлом году собственные доходы выросли на 7%. За первое полугодие этого года – на 21%. Рассчитываем до конца года снизить соотношение госдолга к собственным доходам бюджета до 66%", – написал глава региона.

По состоянию на 1 августа 2021 года уровень госдолга Курганской области составляет 16 млрд. 366 млн. рублей. Из них кредиты банков – 9 млрд. 470 млн. рублей. Такая информация указана на официальном сайте финуправления Курганской области.

В 2019 году область была должна банкам и федеральному бюджету 16 млрд 500 млн рублей. В основном, это были банковские кредиты прошлых лет, которые область периодически брала с 2012 года. И процентная ставка по ним была высокой – до 8% годовых.

С 2020 года курганское правительство продолжало брать кредиты, но для того, чтобы досрочно погасить свыше половины имеющихся коммерческих займов, взятых под высокий процент. По условиям новых кредитных договоров процентная ставка составляла 5,25 процентов годовых.

Курган, Дарья Котова

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