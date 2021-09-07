В Кургане из-за врезки водопровода для движения закрывают очередную улицу

В Кургане улицу Пушкина до 20 сентября перекроют. Как сообщает 7 сентября водоснабжающая компания «Водный Союз», движение транспорта будет прекращено с 09:00 часов 8 сентября.

По данным «Водного Союза», на ул.Пушкина до 20 сентября будут проводиться работы по строительству и врезке нового водопровода. Для транспорта будет закрыт участок улицы в районе дома № 9 до ул.Р.Зорге – ул. Луговая.

«Окончание всех ремонтных и восстановительных мероприятий запланировано на конец дня 20 сентября. О возможных ограничениях холодной воды в связи с проводимыми работами будет сообщено дополнительно», – сообщается на официальном сайте «Водного Союза».

Разные улицы Кургана за лето периодически перекрывались десятки раз.

Курган, Дарья Котова

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