В Кургане впервые пройдет кубок по воркауту: главный приз вручает Шумков

В Кургане в субботу, 11 сентября, впервые в истории пройдет кубок губернатора Курганской области во воркауту. Любители спортивной субкультуры будут выступать в парке «Молодежный».

Как уточнили 7 сентября в пресс-службе курганского губернатора, в Курган приедут спортсмены из других УрФО. «Зрителей ждут экстремальные шоу и показательные выступления профессионалов в режиме нон-стоп», – уточнили в пресс-службе.

В программе акробатические паркур-шоу, велошоу, трюки на самокатах, автогонки и выступления баскетбольных фристайлеров. Гости фестиваля также смогут продемонстрировать силу и ловкость в челлендже «Рекорды Кургана».

«Соревнования пройдут в формате фестиваля воздушно-силовой атлетики: воркаут – уличный спорт для каждого, который практически не имеет возрастных ограничений. Это не только доступный, но и зрелищный вид состязаний, особенно трюковые показательные выступления. Поэтому мы проведем турнир на открытой площадке, куда приглашаем всех жителей города – в парке пройдет настоящий спортивный праздник», – отметил и.о. начальника Управления по физкультуре и спорту Сергей Моторин. Вход для всех желающих – бесплатный.

Курган, Дарья Котова

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