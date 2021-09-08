В Курганской области на выборах депутатов Госдумы «запустят» 64 КОИБа

В Курганской области на выборах депутатов Госдумы РФ будут применяться 64 КОИБа (комплекс обработки избирательных бюллетеней). Как сообщает региональный избирком, автоматизированный подсчет голосов предусмотрен только на избирательных участках Кургана.

«Комплексы обработки избирательных бюллетеней позволяют провести автоматизированный подсчет голосов и по завершении голосования выдают итоговый протокол участковой избирательной комиссии. В дни голосования на выборах депутатов Государственной Думы – 17, 18 и 19 сентября будут применяться 64 КОИБа на избирательных участках г. Кургана – это все комплексы обработки избирательных бюллетеней, находящиеся на ответственном хранении в Избирательной комиссии Курганской области», – уточнили в избиркоме Зауралья.

На предыдущих больших выборах, когда жители области в сентябре 2020 года выбирали депутатов региональной думы, КОИБы также работали только в областной столице. Их было 62.

Выборы депутатов Госдумы РФ нового созыва пройдут 17,18 и 19 сентября. В Зауралье по одномандатному округу заявились представители девяти политических партий.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.09.21

Ветер принес в Тюмень гарь от лесных пожаров из соседних регионов. / В Кургане впервые пройдет кубок по воркауту: главный приз вручает Шумков. / В Кургане из-за врезки водопровода для движения закрывают очередную улицу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»