В Кургане из-за управляющих компаний и ТСЖ десятки домов остались перед отопительным сезоном без горячей воды

В Кургане по состоянию на 7 сентября без горячего водоснабжения остались 30 многоквартирных домов. Такие данные озвучили представители ПАО «Курганская генерирующая компания» на заседании городского штаба по подготовке города к предстоящему отопительному сезону.

Поставщик ресурса не может возобновить горячее водоснабжение по вине управляющих компаний и ТСЖ. «В 14-ти домах ресурс отсутствует по причине обслуживающих организаций – управляющих компаний, ТСЖ или собственников. В каких-то домах к приему теплоносителя не готовы внутренние сети, где-то подача горячего водоснабжения приостановлена по решению собственников», – уточнили в ПАО «Курганская генерирующая компания».

Директор городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев заявил, что управляющие компании получили задание до конца текущей недели решить проблемы и подключить горячую воду в дома курганцев.

Курган, Дарья Котова

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