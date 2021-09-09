Суточный прирост заболевших коронавирусом в Курганской области продолжает снижаться

Курган (Новый День, Дарья Котова) -В Курганской области с начала сентября незначительно, но снижается уровень заболеваемости COVID-19. По состоянию на 9 сентября выявлено 118 новых случаев коронавируса. И с начала осени это минимум. До сегодняшнего дня в регионе ежедневно подтверждалось более 125-130 диагнозов.

Больше всего вновь инфицированных по-прежнему в Кургане, там за сутки плюс 55 новых диагнозов. Остальные случаи фиксировались в Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Петуховском, Половинском, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском, Куртамышском, Лебяжьевском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах, Шадринске.

С начала пандемии коронавирусом в Зауралье заразились более 31 тыс. человек. Летальных исходов – более 600.

Курган. Другие новости 08.09.21

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