В Кургане начали расчистку реки Битевка, которая опоясывает ЦПКиО

В Кургане подрядчик приступил к работам по расчистке реки Битевка, которую курганцы прозвали «родиной Халка». Старица реки, плотно заросшая камышом и тиной, будет приведена в порядок на участке 230 метров, на что из бюджета Курганской области выделено 10 млн. рублей.

Как уточнили 9 сентября в региональном правительстве, подрядчик – ООО СМК «Артель», планирует завершить работы к концу 2021 года. Нужно убрать донные отложения и спасти водоем от растительности. Это первый этап расчистки, на который тратятся только региональные средства.

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области получил задание от губернатор Вадима Шумкова разработать документацию на получение федеральных средств. Чтобы полностью расчистить старицу требуется порядка 200 млн. рублей. И это только по предварительным расчетам.

«Работы по расчистке старицы на первом этапе позволят полюбившийся горожанами кусочек природы привести в приятный эстетический вид. У входа в парк предполагается произвести выемку грунта – донных отложений, убрать мусор, водную растительность. Увеличится рекреационная привлекательность прибрежной зоны, санитарно-экологические условия для отдыха населения», – прокомментировал директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков.

Как сообщал «Новый День», курганские власти планируют привлечь полмиллиарда рублей, чтобы расчистить не только Битевку, но реку Тобол вдоль набережной Кургана.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 09.09.21

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Курганской области продолжает снижаться. / Уральский полпред Якушев прокомментировал улыбки жителей Курганской области. / В Кургане из-за управляющих компаний и ТСЖ десятки домов остались перед отопительным сезоном без горячей воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»